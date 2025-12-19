Zabranjene posete na VMA Oglasili se iz Ministarstva odbrane: Ovo je razlog

VMA u Beogradu odlučila je zabrani posete bolničkim pacijentima radi sprečavanja širenja respiratornih infekcija.

Epidemiološki podaci beleže široku geografsku rasprostranjenost gripa u Srbiji i porast intenziteta aktivnosti Vojnomedicinska akademija (VMA) u Beogradu donela je odluku o zabrani poseta. U cilju sprečavanja respiratornih infekcija do daljeg su zabranjene posete pacijentima na bolničkom lečenju u ovoj zdravstvenoj ustanovi, saopštili su iz Ministarstva odbrane. Ovo je prva zabrana poseta jednoj zdravstvenoj ustanovi od kako je grip stigao u Srbiju. Posetimo, u