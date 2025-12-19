Lideri EU traže kompromis o zajmu Ukrajini iz zamrznute ruske imovine

Lideri Evropske unije (EU) vode u Briselu intenzivne pregovore o postizanju kompromisa o zajmu od 90 milijardi evra za Ukrajinu, koji bi bio obezbeđen korišćenjem zamrznute ruske imovine, navodi se u dokumentu u koji je imao uvid portal Euraktiv.

Posle 13 sati razgovora, liderima je predstavljen revidirani nacrt teksta koji ponavlja ključne zahteve belgijskog premijera Barta de Vevera, za koje je naveo da su neophodni kako bi Belgija podržala takozvani "zajam za reparacije". U dokumentu se navodi da "puna (i neograničena) solidarnost i podela rizika" treba da budu među osnovnim uslovima za realizaciju zajma, uz učešće Evropske unije i država članica, kao i pogođenih članica i finansijskih institucija u EU.