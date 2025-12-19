Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav u Nju Hempširu: Povezuje se i sa ubistvom profesora MIT

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav u Nju Hempširu: Povezuje se i sa ubistvom profesora MIT

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen je mrtav u skladištu u Salemu, u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir, a zvaničnici ističu da je on odgovoran i za ubistvo profesora Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT), saopštili su nadležni organi.

Načelnik policije Providensa Oskar Perez identifikovao je osumnjičenog kao Klaudija Manuela Nevesa Valentea, 48-godišnjeg bivšeg studenta Univerziteta Braun, piše CBS. Reč je o portugalskom državljaninu čije je poslednje poznato prebivalište bilo u Majamiju, na Floridi. Državni tužilac Roud Ajlenda Piter Neronha rekao je da je Valente pronađen mrtav u iznajmljenoj skladišnoj jedinici, zajedno sa torbom i dva vatrena oružja. Perez je naveo da su istražitelji do
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav u skladištu u Salemu

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav u skladištu u Salemu

NIN pre 21 minuta
Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun mrtav, sumnjiči se i za smrt profesora u Bruklinu

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun mrtav, sumnjiči se i za smrt profesora u Bruklinu

Newsmax Balkans pre 16 minuta
Razrešena pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubica pronađen mrtav FOTO/VIDEO

Razrešena pucnjava na Univerzitetu Braun: Ubica pronađen mrtav FOTO/VIDEO

B92 pre 41 minuta
Napadač pronađen mrtav! Bivši doktorand ubio dvoje, ranio devetoro studenata na Univerzitetu Braun, a policija ga povezuje sa…

Napadač pronađen mrtav! Bivši doktorand ubio dvoje, ranio devetoro studenata na Univerzitetu Braun, a policija ga povezuje sa još jednim stravičnim ubistvom!

Kurir pre 1 sat
Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav

N1 Info pre 2 sata
Ubica sa Braun Univerziteta pronađen mrtav: Policija telo našla u skladištu, a evo šta je otkriveno pored njega

Ubica sa Braun Univerziteta pronađen mrtav: Policija telo našla u skladištu, a evo šta je otkriveno pored njega

Blic pre 2 sata
Sve je povezano! Studenti likvidirani na univerzitetu, profesor ubijen na drugom kraju grada!

Sve je povezano! Studenti likvidirani na univerzitetu, profesor ubijen na drugom kraju grada!

Alo pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

OskarUbistvopucnjava

Svet, najnovije vesti »

Dogovor lidera EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, plan o korišćenju ruske imovine propao

Dogovor lidera EU o zajmu od 90 milijardi evra Ukrajini, plan o korišćenju ruske imovine propao

Beta pre 36 minuta
2026.: Će biti među četiri najtoplije godine ikada! Zastrašujuće upozorenje meteorologa: Premašićemo tačku sa koje nema…

2026.: Će biti među četiri najtoplije godine ikada! Zastrašujuće upozorenje meteorologa: Premašićemo tačku sa koje nema povratka

Blic pre 40 minuta
Velika promena u politici: Tramp odobrio širi pristup kanabisu

Velika promena u politici: Tramp odobrio širi pristup kanabisu

BBC News pre 26 minuta
EU odobrila zajam Kijevu od 90 milijardi evra, neće koristiti rusku imovinu

EU odobrila zajam Kijevu od 90 milijardi evra, neće koristiti rusku imovinu

BBC News pre 41 minuta
U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

U prvoj polovini decembra više od 11.800 slučajeva oboljenja sličnih gripu

RTV pre 41 minuta