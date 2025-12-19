Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen mrtav u Nju Hempširu: Povezuje se i sa ubistvom profesora MIT

Osumnjičeni za pucnjavu na Univerzitetu Braun pronađen je mrtav u skladištu u Salemu, u američkoj saveznoj državi Nju Hempšir, a zvaničnici ističu da je on odgovoran i za ubistvo profesora Masačusetskog instituta za tehnologiju (MIT), saopštili su nadležni organi.

Načelnik policije Providensa Oskar Perez identifikovao je osumnjičenog kao Klaudija Manuela Nevesa Valentea, 48-godišnjeg bivšeg studenta Univerziteta Braun, piše CBS. Reč je o portugalskom državljaninu čije je poslednje poznato prebivalište bilo u Majamiju, na Floridi. Državni tužilac Roud Ajlenda Piter Neronha rekao je da je Valente pronađen mrtav u iznajmljenoj skladišnoj jedinici, zajedno sa torbom i dva vatrena oružja. Perez je naveo da su istražitelji do