Sve je povezano! Studenti likvidirani na univerzitetu, profesor ubijen na drugom kraju grada!
Alo pre 49 minuta
Američki Organi reda istražuju moguće veze između masovne pucnjave na Univerzitetu Braun, kada je ubijeno dvoje studenata, i ciljanog ubistva profesora Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) Nuna F. G. Loureira (47) u svom domu u Bruklajnu, u saveznoj državi Masačusets dva dana kasnije, navode danas izvori za CBS njuz.
Informacije o mogućoj vezi između dva incidenta razvijene su u poslednja 24 sata, dok su detektivi koji rade na oba slučaja upoređivali podatke. Više izvora upoznatih sa istragom na Univerzitetu Braun ranije je saopštilo da je osoba od interesa identifikovana u vezi sa napadom, a trenutno se traga za tom osobom, navode izvori. Dvoje studenata je poginulo, a devet osoba je ranjeno kada je napadač u subotu popodne otvorio vatru na kampusu univerziteta u Providensu.