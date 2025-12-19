Sve je povezano! Studenti likvidirani na univerzitetu, profesor ubijen na drugom kraju grada!

Američki Organi reda istražuju moguće veze između masovne pucnjave na Univerzitetu Braun, kada je ubijeno dvoje studenata, i ciljanog ubistva profesora Masačusetskog tehnološkog instituta (MIT) Nuna F. G. Loureira (47) u svom domu u Bruklajnu, u saveznoj državi Masačusets dva dana kasnije, navode danas izvori za CBS njuz.

Informacije o mogućoj vezi između dva incidenta razvijene su u poslednja 24 sata, dok su detektivi koji rade na oba slučaja upoređivali podatke. Više izvora upoznatih sa istragom na Univerzitetu Braun ranije je saopštilo da je osoba od interesa identifikovana u vezi sa napadom, a trenutno se traga za tom osobom, navode izvori. Dvoje studenata je poginulo, a devet osoba je ranjeno kada je napadač u subotu popodne otvorio vatru na kampusu univerziteta u Providensu.