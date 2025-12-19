Danas je Sveti Nikola – zaštitnik putnika, moreplovaca, trgovaca i studenata

Gradski portal 018 pre 1 sat  |  redakcija GP018
Danas je Sveti Nikola – zaštitnik putnika, moreplovaca, trgovaca i studenata

Danas, 19. decembra pravoslavni vernici slave Svetog Nikolu.

Sveti Nikola je najčešća krsna slava koja se slavi u našem narodu. Rođen je u gradu Patara u Maloj Aziji. Neobično duševan, zamonašio se i svoje bogatstvo, nasleđeno od roditelja, razdelio siromašnima, starima i nemoćnima. Pomagao je i tešio narod, širio veru, pravdu i milosrđe, donosio utehu, mir i dobru volju. Dobra dela činio je tajno, sakriven od bilo čijeg pogleda. Iz njegovog dobročinstva proistekla je legenda o Deda Mrazu. Upokojio se u starosti, 6.
