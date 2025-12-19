"Pola Srba slavi, a pola ide na slavu": Ko je bio Sveti Nikola i zašto je toliko poštovan u našem narodu?

Euronews pre 3 sata  |  Autor: Euronews Srbija
"Pola Srba slavi, a pola ide na slavu": Ko je bio Sveti Nikola i zašto je toliko poštovan u našem narodu?

U narodu se često kaže da na Nikoljdan "pola Srba slavi, a pola ide na slavu".

Sečenjem slavskog kolača, pripremom žita i paljenjem sveće, brojne porodice obeležavaju jednog od najpoštovanijih hrišćanskih svetitelja. Nesumnjivo, Sveti Nikolaj Mirlikijski Čudotvorac je jedan od najcenjenijih svetitelja kod Srba. Koliko je Nikoljdan važan za očuvanje tradicije, šta sve simbolizuje Sveti Nikola i da li se način proslave krsne slave menja pod uticajem modernog načina života, teme su o kojima su za Euronews Srbija govorili teolog i veroučitelj
