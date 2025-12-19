Proslava Nikoljdana u požeškom kraju

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Nikolu, zaštitnika putnika, moreplovaca i dece. Nikoljdan se smatra najčešćom krsnom slavom kod pravoslavaca u Srbiji. Raspitivali smo se kako se slava obeležava u požeškom kraju.

Uoči Nikoljdana, Stefanovići prekađuju kolač u crkvi, jer na dan slave treba sve pripremiti za goste, koje dočekuju u Prijanovićima. Iako je njegova slava Đurđevdan, Slavko kaže da se u tom domaćinstvu obeležava i suprugina slava. Slavko Stefanović, iz Prijanovića, kaže: "Posle smrti roditelja, mi smo počeli da prekađujemo da bi ih što duže zadržali u sebi i preneli našoj deci. Radimo imanje, imamo koristi od te zemlje." U selima se neguje tradicija da se uz