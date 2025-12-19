Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Ovo su nove cene derivata po kojma ćemo plaćati narednih sedam dana!

Kurir pre 8 sati
Pojeftinilo gorivo u Srbiji: Ovo su nove cene derivata po kojma ćemo plaćati narednih sedam dana!

Danas od 15 časova na pumpama u Srbiji litar dizela ćemo plaćati 196 dinara, a litar benzina evropremijum BMB biće 179 dinar.

Ako poredimo sa prethodnim iznosima, i dizel i benzin pojeftinili su za po dva dinara. O tome kako će sankcije NIS-u uticati na naš budžet, govorili su sručnjaci, Vladimir Vasić, finansijski savetnik i Đorđe Ostojić, ekonomista, na Kurir televiziji: - To se u kraćem roku može odraziti na naš standard, jer ako se nešto desi što mi nismo planirali, odnosno ako ne uspemo diplomatskim putem da rešimo problem, možda će postojati razmak od mesec, dva ili tri dok se ne
