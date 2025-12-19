Nove maksimalne cene goriva: Jeftiniji dizel i benzin

InfoKG pre 3 sata  |  InfoKG
Nove maksimalne cene goriva: Jeftiniji dizel i benzin

Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objavilo je nove cene goriva koje će važiti narednih sedam dana.

Litar evrodizela će do petka, 26. decembra na pumpama koštati maksimalno 196 dinara, dok će benzin evropremijum BMB 95 najviše koštati 179 dinara za litar. Maksimalna cena litra evrodizela u proteklih nedelju dana iznosila je 198 dinara, a benzina evropremijum BMB 95 bila je 181 dinar. Nove cene goriva Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine objaviće 26. decembra 2025. godine.
