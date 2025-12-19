Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Kurir pre 30 minuta
Saobraćajna nesreća u Rakovici: Pešak (50) zadobio teške povrede

Muškarac star 50 godina zadobio je teške povrede u nesreći koja se dogodila u Rakovici, rečeno je iz Hitne pomoći.

Muškarac je povređen kao pešak u 21.59 u ulici Bulevar patrijarha Germana kod škole u Rakovici i prevezen u Urgentni centar. Još tri osobe lakše su povređene u tri udesa. Ekipe Hitne pomoći obavile su tokom noći ukupno 117 intervencija, a od toga je 15 intervencija bilo na javnom mestu uglavnom zbog osoba u alkoholisanom stanju. Za pomoć su se najviše javljali hronični bolesnici, uglavnom osobe sa hipertenzijom.
