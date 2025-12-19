Putin govori – svet sluša: Šta sledi posle "Direktne linije" i gde su nove linije granica Rusije?

Završena je ovogodišnja velika konferencija za medije ruskog predsednika Vladimira Putina, višesatni događaj tokom kojeg je odgovarao na pitanja građana i novinara i izneo stavove o najvažnijim unutrašnjim i međunarodnim temama.

U fokusu obraćanja bio je rat u Ukrajini, koji je Putin ponovo predstavio kao dugoročni sukob sa Zapadom, ističući da Rusija "ne vodi rat sa Ukrajinom, već sa kolektivnim Zapadom". Govorio je o vojnoj situaciji na terenu, mogućnostima pregovora, ali i o tome pod kojim uslovima Moskva uopšte vidi kraj sukoba. Veliki deo konferencije bio je posvećen i odnosima sa Sjedinjenim Američkim Državama i NATO-om, uz poruke da se svet nalazi u periodu dubokih geopolitičkih