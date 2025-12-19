Putin: Zaljubljen sam, verujem u ljubav na prvi pogled

N1 Info pre 17 minuta  |  Tanjug
Predsednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da je zaljubljen i da veruje u ljubav na prvi pogled, odgovarajući na pitanja građana tokom programa "Godina u osvrtu sa Vladimirom Putinom, u okviru "Direktne linije".

Kako prenosi TV kanal Rosija 1, na pitanje novinarke da li je zaljubljen, Putin je jednostavno odgovorio da jeste. Voditelji programa su ga takođe pitali da li veruje u ljubav na prvi pogled, na šta je ruski predsednik odgovorio da veruje. Ranije danas, novinar ruskog Kanala 4, Kiril Bažanov, zaprosio je svoju devojku u programu "Direktna linija" tokom kojeg je predsednik Rusije odgovarao na pitanja gledalaca. Novinar iz Jekaterinburga tom prilikom je pozvao ruskog
