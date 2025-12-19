Potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa, potpisani su danas u Vladi Republike Srbije.

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor kompanije Alstom za Evropu Endru Dileone, direktor JKP ''Beogradski metro i voz'' Andreja Mladenović i sekretar Sekretarijata za javni prevoz Slaven Andrić, dok su Finansijski protokol potpisali prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i