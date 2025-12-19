Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

NIN pre 5 sati  |  Tanjug
Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa, potpisani su danas u Vladi Republike Srbije.

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević, direktor kompanije Alstom za Evropu Endru Dileone, direktor JKP ''Beogradski metro i voz'' Andreja Mladenović i sekretar Sekretarijata za javni prevoz Slaven Andrić, dok su Finansijski protokol potpisali prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar finansija Siniša Mali i
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju instalacija prve linije beogradskog metroa - Obuhvaćena i nabavka 32 garniture

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju instalacija prve linije beogradskog metroa - Obuhvaćena i nabavka 32 garniture

Ekapija pre 2 sata
Potpisan ugovor za izgradnju prve linije metroa

Potpisan ugovor za izgradnju prve linije metroa

Politika pre 3 sata
Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Forbes pre 4 sati
Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Nova pre 5 sati
Potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Sputnik pre 4 sati
Potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Newsmax Balkans pre 5 sati
Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Nova ekonomija pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeSrbija FrancuskaSiniša MaliFrancuskaAleksandar SofronijevićMetro

Ekonomija, najnovije vesti »

Pijace u Srbiji pred praznike prazne: Rast cena 30-40%, ali niko se slave ne odriče: Jedna namirnica otišla na 500 dinara…

Pijace u Srbiji pred praznike prazne: Rast cena 30-40%, ali niko se slave ne odriče: Jedna namirnica otišla na 500 dinara (video)

Blic pre 12 minuta
Šok snimak iz Linglonga: Kineski šef tuče radnika (video)

Šok snimak iz Linglonga: Kineski šef tuče radnika (video)

Pravda pre 12 minuta
"Zašto bi hteo da radiš za nekog takvog?" Mladić otkrio zašto nije dobio posao i šokirao sve

"Zašto bi hteo da radiš za nekog takvog?" Mladić otkrio zašto nije dobio posao i šokirao sve

Alo pre 22 minuta
Kako izgleda let Er Srbijom do Praga sa ATR72: Detaljan opis, servis i iskustvo iz prve ruke

Kako izgleda let Er Srbijom do Praga sa ATR72: Detaljan opis, servis i iskustvo iz prve ruke

Aero.rs pre 2 minuta
'Bili smo zlostavljani': Zabrana uvoza guma u SAD i ispovest radnika kineskog Linglonga u Srbiji

'Bili smo zlostavljani': Zabrana uvoza guma u SAD i ispovest radnika kineskog Linglonga u Srbiji

Slobodna Evropa pre 37 minuta