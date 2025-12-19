Potpisan ugovor za izgradnju prve linije metroa

Ugovor sa kompanijom Alstom obuhvata izradu projektne i tehničke dokumentacije, nabavku, prevoz i izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala, ispitivanje i puštanje u rad saobraćajnog Sistema prve faze Linije 1 beogradskog metroa

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa, potpisani su danas u Vladi Republike Srbije. Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević,