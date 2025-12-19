Potpisan ugovor za izgradnju prve linije metroa

Politika pre 40 minuta
Potpisan ugovor za izgradnju prve linije metroa

Ugovor sa kompanijom Alstom obuhvata izradu projektne i tehničke dokumentacije, nabavku, prevoz i izvođenje radova na ugradnji opreme i materijala, ispitivanje i puštanje u rad saobraćajnog Sistema prve faze Linije 1 beogradskog metroa

Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa, kao i Finansijski protokol između Vlade Srbije i Vlade Francuske o saradnji u oblasti finansiranja faze 1 projekta beogradskog metroa, potpisani su danas u Vladi Republike Srbije. Ugovor za projektovanje i izgradnju saobraćajnog sistema za Liniju 1 fazu 1 beogradskog metroa su potpisali ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Forbes pre 1 sat
Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Potpisani Ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

NIN pre 2 sata
Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Nova pre 2 sata
Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju pruge prve linije beogradskog metroa - Obuhvaćena i nabavka 32 garniture

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju pruge prve linije beogradskog metroa - Obuhvaćena i nabavka 32 garniture

Ekapija pre 1 sat
Potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Potpisani ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Newsmax Balkans pre 2 sata
Potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Potpisan ugovor za projektovanje i izgradnju linije 1 metroa i Finansijski protokol

Sputnik pre 1 sat
Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Potpisan Ugovor za projektovanje i izgradnju prve linije beogradskog metroa

Nova ekonomija pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeVlada Republike SrbijeFrancuskaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Prosečna oktobarska neto plata u Hrvatskoj 1.470 evra, najviše zaradili zaposleni u avio-saobraćaju

Prosečna oktobarska neto plata u Hrvatskoj 1.470 evra, najviše zaradili zaposleni u avio-saobraćaju

Newsmax Balkans pre 20 minuta
Dreame donosi praznične popuste na uređaje za čišćenje doma i ličnu negu

Dreame donosi praznične popuste na uređaje za čišćenje doma i ličnu negu

BizLife pre 14 minuta
Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

Akademski plenum: Kršenje prava i korupcija koštaju režim poverenja SAD

In medija pre 4 minuta
Zbog ovih pravila bi kirije mogle da idu na dole: Odzvonilo bahatim stanodavcima

Zbog ovih pravila bi kirije mogle da idu na dole: Odzvonilo bahatim stanodavcima

Alo pre 19 minuta
Ovo je prosečna plata u Hrvatskoj

Ovo je prosečna plata u Hrvatskoj

B92 pre 15 minuta