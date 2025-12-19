Cene goriva za dva dinara manje u narednih sedam dana

Pressek pre 2 sata  |  tanjug,
Cene goriva za dva dinara manje u narednih sedam dana

Cene goriva u Srbiji biće u narednih sedam dana za dva dinara manje, pa će maksimalna maloprodajna cena evrodizela biti 196 dinara za litar, a benzina 179 dinara, objavilo je danas Ministarstvo unutrašnje i spoljne trgovine.

Nove cene goriva objavljuju se svakog petka. Kako je navedeno, privredni subjekti koji obavljaju delatnost trgovine motornim i drugim gorivima na stanicama za snabdevanje prevoznih sredstava dužni su da utvrđene maloprodajne cene derivata nafte primene odmah po objavljivanju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine.
Ključne reči

Internetnove cene gorivanafta

