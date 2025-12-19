CLS: U beogradskom budžetu za 2026. najveći projekti dogradnja Kalenić pijace i izgradnja SC Vračar

Radio sto plus pre 47 minuta
Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je danas da su u predlogu budžeta za 2026. godinu predviđena dva najveća kapitalna projekta, dogradnja Kalenić pijace i izgradnja sportskog centra na Vračaru.

Naveli su da će za dogradnju Kalenić pijace u naredne tri godine, iz gradskog budžeta biti potrošeno 3,8 milijarde dinara, od čega u narednoj godini 1,17 milijardi. “Tako je Kalenić pijaca prestigla po budžetu u 2026. godini glavnu autobusku stanicu, regionalni vodovod Makiš-Mladenovac, ili kanalizaciju na levoj obali Dunava”, naveli su iz CLS-a. Dodali su da će u sledeće tri godine biti potrošeno 4,06 milijardi dinara, od čega u narednoj 911 miliona dinara, za
Nova ekonomija pre 42 minuta
N1 Info pre 1 sat
Ekapija pre 46 minuta
Nova pre 47 minuta
Serbian News Media pre 1 sat
Danas pre 57 minuta
Nova ekonomija pre 7 minuta
Nova ekonomija pre 27 minuta
Nova ekonomija pre 42 minuta
Nova ekonomija pre 7 minuta
Kamatica pre 26 minuta