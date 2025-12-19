Kapitalni vračarski projekti: Za Kalenić pijacu sredstva kao za Glavnu autobusku stanicu

Za dogradnju Kalenić pijace, koja više liči na ugradnju, iz gradskog budžeta će se u naredne tri godine potrošiti 3,08 milijardi dinara, od čega u narednoj godini 1,17 milijardi, naveo je CLS

Centar za lokalnu samoupravu (CLS) saopštio je da su dogradnja Kalenić pijace i izgradnja sportskog centra na Vračaru dva najveća kapitalna projekta u predlogu budžeta Beograda za 2026. godinu, u koje će biti uložene velike sume novca. Za dogradnju Kalenić pijace, koja više liči na ugradnju, iz gradskog budžeta će se u naredne tri godine potrošiti 3,08 milijardi dinara, od čega u narednoj godini 1,17 milijardi, naveo je CLS. Prema oceni te organizacije, Kalenić