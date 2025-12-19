Danas je Nikoljan: Pola Srbije slavi, druga polovina ide na slavu

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas slave Svetog Nikolu – Nikoljdan, jednu od najčešćih i najomiljenijih krsnih slava u našoj zemlji.

Smatra se da otprilike polovina Srba danas slavi svoju krsnu slavu, dok druga polovina odlazi u goste kod prijatelja i rodbine koji slave Svetog Nikolu. Sveti Nikola je hrišćanski svetac kojem je posvećeno više od 600 crkava u Srbiji i koji se smatra zaštitnikom putnika, siromašnih, pomoraca, ribara i dece. Rođen je oko 270. godine u gradu Patari u Maloj Aziji, nasledivši bogatstvo koje je kasnije razdelio siromašnima i nemoćnima – zbog ovih dela zavoleo ga je