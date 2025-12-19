Danas još toplije uz sunčane intervale

Šabačke novosti pre 45 minuta
Danas još toplije uz sunčane intervale

U petak ujutru magla ili niska oblačnost sa sumaglicom i ređa pojava slabog mraza.

Tokom dana sunčani intervali i mala umerena oblačnost. Magla ili sumaglica se mogu duže zadržati na zapadu i severu Vojvodine, na jugu Srbije i po kotlinama. Vetar slab južni i jugostočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C u Zaječaru do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C u maglovitoj Požegi do 14°C u centralnim predelima. Uveče suvo. U subotu ujutru magla ili niska oblačnost sa sumaglicom i ređa pojava slabog mraza.
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 19. do 21. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 19. do 21. decembra)

Pressek pre 55 minuta
Pretežno sunčano vreme za Svetog Nikolu: Najviša temperatura do 13 stepeni

Pretežno sunčano vreme za Svetog Nikolu: Najviša temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Proleće u decembru: Nakon jutarnjeg minusa očekuje nas sunčan dan, evo kada stiže zahlađenje i sneg

Proleće u decembru: Nakon jutarnjeg minusa očekuje nas sunčan dan, evo kada stiže zahlađenje i sneg

Dnevnik pre 1 sat
STIŽE zahlađenje sa snegom, zna se kad tačno. Oglasio se RHMZ, ovo su očekivanja za danas

STIŽE zahlađenje sa snegom, zna se kad tačno. Oglasio se RHMZ, ovo su očekivanja za danas

Alo pre 2 sata
Pretežno sunčano uz slab vetar, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

Pretežno sunčano uz slab vetar, najviša dnevna temperatura 13 stepeni

RTS pre 2 sata
Vremenska prognoza za 19. decembar: Sunčano i toplo nakon jutarnjeg smrzavanja

Vremenska prognoza za 19. decembar: Sunčano i toplo nakon jutarnjeg smrzavanja

Mondo pre 3 sata
Danas i sunce i oblaci, a biće i magle: Temperatura do 14 stepeni

Danas i sunce i oblaci, a biće i magle: Temperatura do 14 stepeni

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ZaječarVojvodina

Vojvodina, najnovije vesti »

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 19. do 21. decembra)

Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 19. do 21. decembra)

Pressek pre 55 minuta
Pretežno sunčano vreme za Svetog Nikolu: Najviša temperatura do 13 stepeni

Pretežno sunčano vreme za Svetog Nikolu: Najviša temperatura do 13 stepeni

Newsmax Balkans pre 1 sat
Danas još toplije uz sunčane intervale

Danas još toplije uz sunčane intervale

Šabačke novosti pre 45 minuta
Proleće u decembru: Nakon jutarnjeg minusa očekuje nas sunčan dan, evo kada stiže zahlađenje i sneg

Proleće u decembru: Nakon jutarnjeg minusa očekuje nas sunčan dan, evo kada stiže zahlađenje i sneg

Dnevnik pre 1 sat
STIŽE zahlađenje sa snegom, zna se kad tačno. Oglasio se RHMZ, ovo su očekivanja za danas

STIŽE zahlađenje sa snegom, zna se kad tačno. Oglasio se RHMZ, ovo su očekivanja za danas

Alo pre 2 sata