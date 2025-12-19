Danas još toplije uz sunčane intervale

U petak ujutru magla ili niska oblačnost sa sumaglicom i ređa pojava slabog mraza.

Tokom dana sunčani intervali i mala umerena oblačnost. Magla ili sumaglica se mogu duže zadržati na zapadu i severu Vojvodine, na jugu Srbije i po kotlinama. Vetar slab južni i jugostočni ili promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -4°C u Zaječaru do 4°C u Beogradu, a maksimalna od 5°C u maglovitoj Požegi do 14°C u centralnim predelima. Uveče suvo. U subotu ujutru magla ili niska oblačnost sa sumaglicom i ređa pojava slabog mraza.