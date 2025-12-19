Danas proslavljamo Svetog Nikolu, pola Srba slavi, pola ide na slavu

Danas proslavljamo Svetog Nikolu, pola Srba slavi, pola ide na slavu

Sveti Nikola je rođen u gradu Patara u oblasti Likija u Maloj Aziji, na pribriježiju Sredozemnog mora, od roditelja Teofana i None, u vreme rimskog cara Valerijana. Još kao dete Nikola je pokazivao neobične duševne darove. Kada je odrastao i izučio škole, želio je da stupi u sveštenički čin, te ga njegov stric, arhiepiskop, proizvede za sveštenika grada Mira. Kada Nikoli pomreše roditelji, koji su bili vrlo bogati, on poče od svog nasledstva pomagati sirotinju, deleći milostinju i udavajući sirote devojke.

Kada Nikoli pomreše roditelji, koji su bili vrlo bogati, on poče od svog nasledstva pomagati sirotinju, deleći milostinju i udavajući sirote devojke. Po smrti njegovog strica, episkopi i sveštenici iz Likijske oblasti, iskupe se da izaberu novog arhiepiskopa i dogovore se da izaberu najvrednijeg i najtačnijeg u izvršavanju dužnosti. Pošto su se uverili da je upravo Nikola takav, izaberu ga za arhiepiskopa mirlikijskog. Kao arhiepiskop Nikola je poučavao narod u
Poslanica za Svetog Nikolu

Pola slavi, pola ide u goste: Zašto najviše Srba praznuje Svetog Nikolu? VIDEO

Poslanica za Svetog Nikolu

Danas se slavi Sveti Nikola Mirliklijski

Na dan Svetog Nikole trpeza je uvek posna – poštuju se duhovna i religijska pravila, slava nije društveno okupljanje

Polovina Srba slavi Svetog Nikolu, druga polovina slika za Instagram: Da li su mreže zamenile odlazak u crkvu?

Sveti Nikola - zaštitnik putnika, moreplovaca i dece: Pola Srbije slavi, pola ide u goste

