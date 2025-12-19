Poslanica za Svetog Nikolu

Kažu naši ljudi, polovina Srbije danas slavi, a druga polovina ide kod onih koji slave.

I u toj rečenici ima i istine i mudrosti: danas se vrata otvaraju, ljudi se okupljaju, a srca mire. Sveti Nikola nije samo slava. On je simbol dobrote, pravednosti i brige za drugoga. Dan kada se ne raspravlja, ne deli i ne meri, nego se nazdravlja, prašta i grli. Na današnji praznik želim da podelim sa vama jedan poseban trenutak. Naš Mitropolit Amfilohije Radović, Đedo našeg naroda, čovek koji za života nije proglašen svecem, ali je u svom narodu postao svetli