Brnabić: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da veruje da će se predsednik države Aleksandar Vučić u narednim danima obratiti javnosti povodom današnje izjave ruskog predsednika Vladimira Putina o „međuvladinom sporazumu dve zemlje“.

Ona je na konferenciji za novinare u Skupštini, na pitanje o kojem sporazumu je reč, šta je njime propisano i da li postoji problem sa srpske strane kada je o njemu reč, kazala da neće da se meša u stvari o kojima ne zna dovoljno. Putin je, kako je objavljeno, govoreći o Naftnoj industriji Srbije (NIS), kazao da između Srbije i Rusije postoji međuvladin sporazum, te da se nada da će Srbija poštovati taj sporazum, jer u suprotnom postoji opasnost za ruske
