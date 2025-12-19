Putin prvi put o NIS-u: Očekujem da Srbija ispuni obaveze

BBC News pre 25 minuta

EPA

Rusija pretpostavlja da će „prijateljska Srbija" ispuniti obaveze prema zajedničkoj kompaniji, Naftnoj industriji Srbije (NIS), rekao je Vladimir Putin, predsednik te zemlje na godišnjoj konferenciji za novinare.

NIS je od početka oktobra pod američkim sankcijama zbog većinskog ruskog vlasništva, što značajno otežava poslovanje jednoj od najvažnijih kompanija za funkcionisanje celokupne srpske privrede.

„Imamo međuvladin sporazum sa Srbijom o usvajanju bilo kakvih ograničenja u vezi sa ovom komercijalnom strukturom (NIS-a).

„I, naravno, pretpostavljamo da će ljubazno rukovodstvo Srbije imati ovo na umu i da će ispuniti vlastite obaveze", kazao je Putin u Moskvi 19. decembra.

U suprotnom, naglasio je, postavlja se pitanje „kako Rusija može da ulaže novac" u ekonomiju Srbije.

„Gde su garancije bezbednosti ako čak ni međuvladini sporazumi ne funkcionišu?", upitao je.

„Ovo nije lak zadatak. Nažalost, uprkos želji za poboljšanjem odnosa, pritisak sankcija nesumnjivo se nastavlja“, dodao je Putin, odgovarajući na pitanje novinara iz Srbije.

Ruski Gaspromnjeft je većinski vlasnik NIS-a, a predsednik Rusije rekao je da je ta zemlja investirala više od tri milijarde dolara u ovu kompaniju.

„Transformisana je u moderno, visoko efikasno preduzeće. Ona je glavni poreski obveznik u budžetu Srbije", dodao je.

Ukupno, NIS je sa zavisnim društvima u državni budžet 2024. godine uplatio 244,7 milijardi dinara, što je oko 2,09 milijardi evra, navodi Nova ekonomija.

To je oko 11 odsto ukupnih prihoda budžeta Srbije, pisao je Danas.

Posle osam odlaganja, 9. oktobra stupile su na snagu američke sankcije NIS-u zbog povezanosti sa finansiranjem rata u Ukrajini.

Amerikanci traže da Rusi izađu iz vlasništva u NIS-u, a navodno su u toku pregovori o kupoprodaji udela sa nekoliko zainteresovanih strana.

Pominjali su se mađarski MOL, azerbejdžanski Sokar i kompanija ADNOC iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Jedna od opcija je i nacionalizacija, ali je predsednik Srbije Aleksandar Vučić više puta naglašavao da se protivi toj varijanti.

„Nismo ni komunisti, ni fašisti", rekao je Vučić.

Ipak, Skupština Srbije je početkom decembra usvojila amandman na predlog zakona o budžetu za 2026. koji zahteva dodatna izdvajanja za energetsku sigurnost i stabilnost zemlje.

Amandmanom se traži izdvajanje dodatnih 164 milijarde dinara, odnosno oko 1,4 milijarde evra, saznaje agencija Tanjug.

Prvobitno je bilo planirano svega 600 miliona dinara za ovu namenu.

Rafinerija nafte u Pančevu prethodno je obustavila rad zbog nedostatka sirove nafte, usled američkih sankcija.

U istom periodu, guvernerka Narodne banke Srbije (NBS) Jorgovanka Tabaković izjavila je da je ta institucija dobila upozorenje o mogućnosti uvođenja takozvanih sekundarnih sankcija, zbog NIS-a i poslovanja sa tom kompanijom.

Vlada Srbije je od američkog Ministarstva finansija više puta tražila da produži licencu za rad NIS-u dok traje proces pregovora o prodaji, ali su ti zahtevi odbijeni.

Sredinom decembra, predsednik Srbije je kazao da bi voleo da čuje ruske ideje o tome kako da se prevaziđe problem sa sankcijama, a potom da se pregovori Moskve sa jednom velikom stranom kompanijom o NIS-u „bliže kraju".

Reuters

Na godišnjoj konferenciji, trećoj od početka rata u Ukrajini, Putin je odgovarao na novinarska, ali i na pitanja Rusa koji su se javljali telefonom.

Broj pitanja koje su Rusi uputili Putinu navodno je bio oko tri miliona, saopšteno je iz Kremlja.

Ukrajina „odbija da okonča ovaj sukob mirnim sredstvima“ i nije spremna da razgovara o teritorijalnim ustupcima.

Moraju da se uklone „osnovni uzroci koji su doveli do ove krize“ dodao je.

Kakvo je stanje na frontu?

Govoreći o stanju na frontu, Putin tvrdi da Rusija napreduje u svim pravcima i da se „neprijatelj povlači“.

Pokušaji ukrajinskih oružanih snaga da vrate Pokrovsk (Putin koristi sovjetski naziv, Krasnoarmejsk) su neuspešni, tvrdi.

„Uveren sam da ćemo do kraja ove godine nastaviti da budemo svedoci uspeha naših vojnika na liniji fronta“, rekao je Putin.

Ruski predsednik tvrdi da Kijev odbija da okonča rat mirnim putem, ali da zna „za signale da su spremni da se uključe u neku vrstu dijaloga“, dodao je.

Ponovio je da je Moskva spremna da pregovora.

U danu kada Putin ima godišnju konferenciju lideru EU su potvrdili da je postignut dogovor o finansijskoj pomoći Ukrajini od 90 milijardi evra.

Međutim, čelnici EU nisu postigli dogovor o zamrznutoj ruskoj imovini.

Upitan kako se oseća povodom „krađe“ zamrznute ruske imovine koju je Evropska unija planirala da koristi za finansiranje Ukrajine.

„Krađa je neprikladna definicija. Krađa je tajna krađa imovine, a oni ovde pokušavaju da to urade otvoreno.

„To je pljačka“, rekao je Putin.

„Šta god da su ukrali, moraće jednog dana da vrate“, poručio je.

Reuters Novinari i novinarke na Putinovoj konferenciji

O Donaldu Trampu

Donald Tramp, američki predsednik je tokom predizborne kampanje, obećao da će okončati ovaj rat za 48 sati od dolaska na vlast, međutim taj sukob uskoro ulazi u četvrtu godinu.

Tramp i Putin su tokom leta prvi put razgovarali uživo od početka ruske invazije 2022.

Američki predsednik ulaže „ozbiljne napore“ ka mirnom rešenju, i to „iskreno“, izjavio je Putin.

Potvrdio je da su se na samitu u Enkoridžu „usaglasili i praktično pristali na Trampov predlog“.

„Reći da nešto odbacujemo je apsolutno netačno i nema nikakvog osnova.

„Kada sam stigao u Ankoridž, rekao sam da će biti teške odluke za nas ali smo saglasni sa kompromisom koji nam je predložen", poručio je Putin.

Lopta je „potpuno“ u dvorištu Ukrajine i njenih evropskih saveznika, tvrdi ruski predsednik.

„Spremni smo i za pregovore i za okončanje sukoba mirnim putem.“

Ekonomija

Mnoštvo pitanja odnosilo se i na stranje ruske privrede.

Industrijska proizvodnja je porasla za jedan odsto, javni dug je jedan od najnižih među razvijenim ekonomijama, a plate su porasle su za 4,5 odsto 2025, poručio je Putin.

Međutim, stanovnike Rusije brine to što su vlasti od početka rata dva puta povećavale poreze, uprkos Putinovom javnom obećanju da do toga neće doći.

„Razumem vašu poentu“, izjavio je ruski predsednik.

„Hoće li to trajati zauvek? Naravno da ne", umirivao je okupljene.

PDV je povećan kako bi se „mobilisali prihodi za budžet“ i vlada je „uspela da uravnoteži budžet, a kvalitet ovog balansa je na nivou iz 2021. godine“, ukazao je Putin.

Upitan o ekonomskom usporavanju, ruski predsednik je objasnio da je reč o „svesnom koraku i ceni koja se plaća za održavanje kvaliteta ekonomije i ekonomskih pokazatelja".

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.19.2025)