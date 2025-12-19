Putin tokom velikog obraćanja govorio o NIS-u: Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje

Kurir pre 1 sat
Putin tokom velikog obraćanja govorio o NIS-u: Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje
- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je Putin tokom velike konferencije. On je dodao da se pritisak sa Zapada, putem sankcija, nastavlja, i da je to demonstracija politike moći. - Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Putin o NIS-u: Idemo zajedno dalje

Putin o NIS-u: Idemo zajedno dalje

Sputnik pre 2 sata
Putin je svestan pritiska na Srbiju zbog NIS-a

Putin je svestan pritiska na Srbiju zbog NIS-a

Sputnik pre 2 sata
Brnabić o NIS-u: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Brnabić o NIS-u: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

NIN pre 3 sata
Brnabić: Vučić upoznat sa sporazumima o NIS-u, verujem da će se obratiti

Brnabić: Vučić upoznat sa sporazumima o NIS-u, verujem da će se obratiti

Euronews pre 2 sata
Vučić se obraća zbog Putinove izjave? "Upoznat je sa sporazumima, nijedan od tih papira ne može da promeni ovo stanje"

Vučić se obraća zbog Putinove izjave? "Upoznat je sa sporazumima, nijedan od tih papira ne može da promeni ovo stanje"

Blic pre 3 sata
Brnabić: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Brnabić: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Radio sto plus pre 3 sata
Brnabić: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Brnabić: Uskoro će Vučić odgovoriti na temu međuvladinog sporazuma Srbije i Rusije

Serbian News Media pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinNišMoskvasankcije nis-u

Svet, najnovije vesti »

Tajvan: U napadu nožem i dimnom bombom poginulo troje ljudi

Tajvan: U napadu nožem i dimnom bombom poginulo troje ljudi

Danas pre 16 minuta
Grčke vlasti otkrile lanac šverca kokaina, četiri tone zaplenjene na brodu na Atlantiku

Grčke vlasti otkrile lanac šverca kokaina, četiri tone zaplenjene na brodu na Atlantiku

Danas pre 1 minut
UKRAJINSKA KRIZA: EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru

UKRAJINSKA KRIZA: EU odlučila – Ukrajini 90 milijardi evra; Kijev: Pogođen ruski tanker u Sredozemnom moru

RTV pre 26 minuta
Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

Rubio: Postignut napredak u pregovorima o Ukrajini, ostalo još mnogo toga da se uradi

RTV pre 1 minut
Makron: Odloženo potpisivanje sporazuma EU-Merkosur; protesti širom Francuske

Makron: Odloženo potpisivanje sporazuma EU-Merkosur; protesti širom Francuske

RTV pre 16 minuta