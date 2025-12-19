Putin tokom velikog obraćanja govorio o NIS-u: Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje

- Znamo šta se događa sa kompanijom NIS. Imamo međudržavni sporazum i polazimo od toga da će prijateljsko srpsko rukovodstvo to imati u vidu. Imamo predstavu u kom pravcu želimo da zajedno idemo dalje. Radimo na tome i nadam se da ćemo naći potrebno rešenje - rekao je Putin tokom velike konferencije. On je dodao da se pritisak sa Zapada, putem sankcija, nastavlja, i da je to demonstracija politike moći. - Moskva pretpostavlja da će Beograd ispuniti svoje obaveze,