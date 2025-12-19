Ogromno odvajanje novca iz EU ekonomija za kijevski režim povećava političku nestabilnost u tim zemljama, a takođe može i negativno može da utiče na privredni rast. Sa druge strane, otimanje zamrznute ruske imovine moglo bi da dovede do ozbiljnih ekonomskih problema unutar EU, kaže za Sputnjik ekonomista Bojan Dimitrijević.

Zemlje Evropske unije postigle su dogovor da daju Ukrajini kredit od 90 milijardi evra u naredne dve godine, saopštio je predsednik Evropskog saveta Antonio Košta. Prema njegovim rečima, Ukrajina je obavezna da vrati dug pod uslovom da Moskva isplati Kijevu reparacije. Mađarska, Slovačka i Češka ne učestvuju u kreditu. Lideri EU na kraju nisu uspeli da se usaglase ni oko korišćenja zamrznutih ruskih sredstava za dalje naoružavanje Ukrajine. Evropska unija ipak