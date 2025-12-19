“Prestani…“: Jokić dobio poruku od svog kluba posle poteza na utakmici u kojoj je ispisao istoriju!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u noći između četvrtka i petka ekipu Orlando Medžika, a najbolji pojedinac, po ko zna koji put ove sezone - bio je Nikola Jokić.

Srpski centar je postigao 23 poena (šut iz igre 10/17), zabeležio 11 skokova, ali i podelio 13 asistencija za koševe saigrača, čime je uspeo da prestigne legendarnog Karima Abdula Džabara po broju asistencija u karijeri kao jedan centar. Iako svaka sezona u NBA ligi bude označena kao ona u kojoj će Jokić pasti i neće više biti na vrhuncu, on svake godine pokazuje da je u “prajmu” i da još nije ispoljio sve svoje kvalitete “preko bare”. Denver Nagetsi su se javili