“Prestani…“: Jokić dobio poruku od svog kluba posle poteza na utakmici u kojoj je ispisao istoriju!

Telegraf pre 36 minuta  |  Telegraf.rs
Košarkaši Denver Nagetsa savladali su u noći između četvrtka i petka ekipu Orlando Medžika, a najbolji pojedinac, po ko zna koji put ove sezone - bio je Nikola Jokić.

Srpski centar je postigao 23 poena (šut iz igre 10/17), zabeležio 11 skokova, ali i podelio 13 asistencija za koševe saigrača, čime je uspeo da prestigne legendarnog Karima Abdula Džabara po broju asistencija u karijeri kao jedan centar. Iako svaka sezona u NBA ligi bude označena kao ona u kojoj će Jokić pasti i neće više biti na vrhuncu, on svake godine pokazuje da je u “prajmu” i da još nije ispoljio sve svoje kvalitete “preko bare”. Denver Nagetsi su se javili
Avdija izmišljenim faulom doneo pobedu Portlandu: O ovoj odluci sudija priča ceo NBA

Marej zahvalan zbog Jokića: "Prestići Karima je neverovatno" VIDEO

NBA se klanja Jokiću zbog ovoga: Tri igrača oko njega, a on izveo dva neverovatna poteza

"To što je uradio nije iznenađenje": Jokić bio jedini koji je verovao u njega - Džonson pokazao zašto

"Znate ko je to bio? Sad je Nikola Jokić": Cela svlačionica ćutala dok je Adelman pričao o najboljem"

"Znate šta je govorio Dejan Milojević?": Amerikanci pitali, pa dobili lekciju od Nikole Jokića

"Još tad sam znao šta će biti": Marej se setio prvih dana u Denveru, u Jokiću video što niko nije

Bivši klub Veljka Paunovića pred gašenjem

Šture informacije PSŽ: Heroj iz penal serije slomio ruku

Potvrđeno - Lalatović ima ponude iz inostranstva!

Preminuo Peter Kuferšmit, legendarni defanzivac Bajerna

Tuga! Preminuo čuveni igrač Bajerna rođen u Srbiji: Odlazak jedne od najvećih legendi kluba iz Minhena

