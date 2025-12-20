Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Alo pre 1 sat
Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Ukrajina ima saznanja o tačnim lokacijama na teritoriji Belorusije na kojima će biti raspoređen ruski raketni sistem "Orešnik" i te informacije prosleđuje svojim partnerima, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski

"Završava se premeštanje 'Orešnika' na teritoriju Belorusije. Mi znamo gde će biti raspoređen i te informacije prenosimo našim partnerima. Smatram da partneri sami mogu da procene ovu pretnju i da odluče kako će na nju odgovoriti", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne. Zelenski je naveo i da je Ukrajina i ranije upozoravala evropske i američke partnere da će
Otvori na alo.rs

Povezane vesti »

"Orešnik je nemoguće oboriti dronovma": Zelenski u strahu od novog ruskog raketnog sistema: "On je pretnja po Evropu"

"Orešnik je nemoguće oboriti dronovma": Zelenski u strahu od novog ruskog raketnog sistema: "On je pretnja po Evropu"

Blic pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

BelorusijaUkrajinaPoljskaVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Sjedinjene Države izvele strahovit napad u Siriji! Učestvovali F-16, A-10, Apači i HIMARS, ovo je bila meta

Telegraf pre 3 minuta
Deca vojnici haraju ulicama! Nekada je ova zemlja u Evropi bila najbezbednija, u njoj živi dosta Srba, a danas je u grotlu…

Deca vojnici haraju ulicama! Nekada je ova zemlja u Evropi bila najbezbednija, u njoj živi dosta Srba, a danas je u grotlu haosa: Nasilje je postalo svakodnevica

Blic pre 53 minuta
Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

Nova runda pregovora Ukrajine i Sjedinjenih Država; Putin: Bez novih vojnih operacija ako Zapad uvaži interese Rusije

RTS pre 43 minuta
"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

"Zna on tačno šta ja želim" Tramp i dalje preti: Ne isključujem mogućnost rata sa njima

Alo pre 1 sat
Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Alo pre 1 sat