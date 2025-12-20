Zelenski zna gde je ''Orešnik''! Ukrajina je upozoravala...

Ukrajina ima saznanja o tačnim lokacijama na teritoriji Belorusije na kojima će biti raspoređen ruski raketni sistem "Orešnik" i te informacije prosleđuje svojim partnerima, izjavio je danas predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski

"Završava se premeštanje 'Orešnika' na teritoriju Belorusije. Mi znamo gde će biti raspoređen i te informacije prenosimo našim partnerima. Smatram da partneri sami mogu da procene ovu pretnju i da odluče kako će na nju odgovoriti", rekao je Zelenski na zajedničkoj konferenciji za novinare sa predsednikom Poljske Karolom Navrockim, preneo je ukrajinski javni servis Suspilne. Zelenski je naveo i da je Ukrajina i ranije upozoravala evropske i američke partnere da će