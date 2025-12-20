Plivanje u hladnoj vodi i kombuha: Rade li zimski velnes trendovi

BBC News pre 40 minuta | Jasmin Rufo - BBC Njuz

Getty Images

Čini se da se svake zime potraga za tajnom očuvanja zdravlja sve više zahuktava.

Rafovi supermarketa puni su pića za „pojačavanja imuniteta“, sve je više grupa za plivanje u hladnoj vodi, a društvene mreže su prepune saveta kako se odbraniti od sezonskog gripa.

Ali uz tolike lekove koji obećavaju da će vas zaštititi od prehlade i gripa, koliko njih stvarno funkcioniše i da li je uopšte moguće ojačati vaš imuni sistem.

Plivanje u hladnoj vodi: Dobar osećaj, nema stvarnog poboljšanja

Getty Images

Popularnost plivanja u hladnoj vodi je u porastu, a neki entuzijasti su ubeđeni da vas ono štiti od zimskih bolesti.

Profesorka imunologije Eleanor Rajli kaže za podkast o zdravlju na BBC Radio 4 da je „dobar osećaj“ posle plivanja stvaran, ali da ga izazivaju adrenalin i endorfini.

„Ako izvadite krv pre i posle plivanja u hladnoj vodi, videćete da se bela krvna zrnca zaista povećaju“, objašnjava ona.

„Ali to je zato što telo misli da mu se sprema infekcija, tako da se ćelije sele u krvotok.“

„U roku od nekoliko sati, nivo se vraća u normalu tako da vaše telo nije napravilo više belih krvnih zrnaca.“

Profesorka Rajli dodaje da deo koristi od plivanja u hladnoj vodi dolazi od stvaranja čvrstih društvenih veza.

Kad se osećate „vedrije, budnije i povezanije“, to ima realnih psiholoških rezultata.

Pogledajte video o kupanju u hladnoj vodi

Profesor Džon Tregoning, imunolog koji se bavi vakcinama, kaže da su koristi uglavnom indirektne i većina razloga koji čine ljude zdravijim zimi mogu se svesti na odnos prema stresu.

„To smanjuje stres zato što ste napolju na svežem vazduhu sa prijatnim ljudima na prijatnim mestima. Ali isto biste dobili i od plesa, pevanja ili trčanja.“

Boravak u prirodi može da smanji nivo vašeg krvnog pritiska i hormone stresa koji mogu da umrtve vaše imune reakcije.

Lekarka opšte prakse doktorka Margaret Makartni objašnjava da umerena vežba zaista pokazuje rezultate smanjenja viralnih infekcija, ali to može biti i bilo koji drugi oblik vežbe, a ne samo plivanje u hladnoj vodi.

Kombuha: Zanimljivo, ali nedovoljno dokaza

Getty Images

Mnogi ljudi se okreću fermentisanim pićima kao što je kombuha koja obećava da će osnažiti vaš mikrobiom i, samim tim, vaš imuni sistem.

Ali doktorka Makartni je podozriva.

„Ima mnogo teorija o tome zašto je raznovrsni mikrobiom dobar, ali mi nemamo dovoljno čvrstih dokaza iz stvarnosti da bismo preporučili kombuhu pacijentima.“

Profesor Tregoning dodaje da iako je istina da se mikrobiom menja tokom infekcije, on se posle nje obično vraća u prethodno stanje.

Doktor Makartni kaže da iako pića kao što je kombuha predstavljaju „zanimljive ideje o ulozi mikrobioima“, ne postoji jasna veza sa tim kako ona može da pomogne u ojačanju imunog sistema.

Pogledajte video: Šta je imunitet i kako nas štiti

Suplementi: Samo skupoceni urin

Getty Images

Vitamin C se odavno prodaje kao neizbežan zimski sastojak, ali prema doktorki Makartni, dokazi naprosto nisu dovoljno čvrsti da ga preporuče kad je u pitanju borba protiv prehlade.

Ona kaže da isto važi za multivitamine koji rade vrlo malo toga sem što vam daju „skupoceni urin“.

Međutim, vitamin D je neznatno drugačiji, jer „postoje teoretski dokazi za blago smanjenje respiratornih infekcija“.

Ali, ona objašnjava da neće svi imati koristi od njega ako ga budu uzimali i samo će ljudi sa „niskim nivoom vitamina D i hroničnim respiratornim bolestima“ najverovatnije imati koristi od njega.

Mnogima u Velikoj Britaniji nedostaje vitamina D i profesor Tregoning sugeriše da zimsko sunčevo svetlo i izlaženje napolje može u tome da im da pomogne.

Vakcine: Jedina podrška koja pomaže

Getty Images

Čašice kurkume, pića od đumbira i fensi nazalni sprejevi ne čine ništa da pojačaju vaš imuni sistem, prema doktorki Makartni.

Profesor Tregoning kaže da nazalni sprej može da pomognu kod zapušenog nosa, ali vam je potreban samo običan sprej sa slanim rastvorom koji se sastoji od soli i vode.

„Ovaj rastvor može da otčepi začepljeni nos, stimuliše protok sluzi i smanji upalu.“

Sva tri eksperta slažu se da na kraju postoji samo jedna intervencija koja može da pojača imuni sistem, a to je vakcinacija.

Profesorka Rajli preporučuje vakcinu protiv gripa kojoj treba sedam do deset dana posle ubrizgavanja da počne da deluje.

Iako ne možete da pojačate vaš imuni sistem na dramatičan način koji zimski velnes trendovi često obećavaju, stručnjaci savetuju da to pokušate izbegavanjem pušenja, održavanjem zdrave linije, pronalaženjem redovne rutine sna i bilo kojom aktivnošću koja pomaže da se smanji stres.

Doktorka Makartni kaže da možete i da smanjite rizik od dobijanja prehlade tako što ćete boraviti u dobro provetrenim prostorima i prati ruke redovno i temeljno.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 12.20.2025)