"Izabraćemo prijatelja mog muža" Udovica Čarlija Kirka podržala Džej Di Vensa za predsedničke izbore 2028. godine

Podrška konzervativnih organizacija mogla bi poboljšati šanse kandidata Vensa Džej-Di Vens još nije najavio kandidaturu, ali unutar stranke se već vodi diskusija o izborima 2028. godina Udovica ubijenog američkog patriote i osnivača organizacije Turning Point USA Čarlija Kirka, Erika Kirk, podržala je danas potpredsednika SAD Džej-Di Vensa kao kandidata na predsedničkim izborima 2028. godine. "Izabraćemo prijatelja mog muža, Džej-Di Vensa", poručila je Erika Kirk