Jovana Jeremić pozdravila svekrvu: Tigar reagovao na pitanje o mami: "Nije joj bilo lako"

Blic pre 2 sata
Jovana Jeremić pozdravila svekrvu: Tigar reagovao na pitanje o mami: "Nije joj bilo lako"

Izrazila je divljenje prema kvalitetima koje je Miloš nasledio od svog oca.

Jovana je napomenula da sada pažljivo bira koje detalje svog ljubavnog života deli sa publikom. Voditeljka Jovana Jeremić u programu uživo ugostila je svog dečka boksera Miloša Stojanovića Tigra, a u jednom momentu je pozdravila i svoju svekrvu. Naime, Jovana Jeremić je sa Milošem Stojanovićem Tigrom pričala o njegovom životu, a između ostalog i o smrti oca Miodraga Stojanovića Gidre. Jovana je upitala Tigra kako se njegova majka izborila sa teškim životnim
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Jovana Jeremić i tigar uhvaćeni iza kamera: Voditeljka nije mogla da se kontroliše, u studiju svi gledali šta rade (video)

Jovana Jeremić i tigar uhvaćeni iza kamera: Voditeljka nije mogla da se kontroliše, u studiju svi gledali šta rade (video)

Alo pre 45 minuta
Jovana Jeremić u programu uživo pozdravila buduću svekrvu Evo kako je ragovao Tigar na voditeljkine reči!

Jovana Jeremić u programu uživo pozdravila buduću svekrvu Evo kako je ragovao Tigar na voditeljkine reči!

Alo pre 1 sat
Tigar podelio prvu fotku sa Jovanom Jeremić: Sada je sve zvanično, voditeljka drži ruku na njegovom ramenu

Tigar podelio prvu fotku sa Jovanom Jeremić: Sada je sve zvanično, voditeljka drži ruku na njegovom ramenu

Telegraf pre 55 minuta
(Foto) Tigar objavio prvu sliku sa Jovanom Jeremić: Ozvaničio vezu sa voditeljkom: njena ruka na njegovom ramenu

(Foto) Tigar objavio prvu sliku sa Jovanom Jeremić: Ozvaničio vezu sa voditeljkom: njena ruka na njegovom ramenu

Blic pre 1 sat
"Sa 17 godina sam postao glava porodice": Tigar u Jutarnjem Jovane Jeremić progovorio o ocu koji je ubijen u sačekuši

"Sa 17 godina sam postao glava porodice": Tigar u Jutarnjem Jovane Jeremić progovorio o ocu koji je ubijen u sačekuši

Mondo pre 1 sat
Ovo je otac dečka Jovane Jeremić koji je ubijen ispred stadiona Partizana

Ovo je otac dečka Jovane Jeremić koji je ubijen ispred stadiona Partizana

Telegraf pre 1 sat
"Kad su mi rekli..." Jovanin dečko prvi put o ocu koji je ubijen u sačekuši: "Sa 17 sam postao glava porodice"

"Kad su mi rekli..." Jovanin dečko prvi put o ocu koji je ubijen u sačekuši: "Sa 17 sam postao glava porodice"

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Jovana Jeremić

Zabava, najnovije vesti »

Pirueta iz IDJ šoua bila učesnica rijalitija Elita. Pravila dramatične scene, pa je diskvalifikovali: Šok i neverica zbog…

Pirueta iz IDJ šoua bila učesnica rijalitija Elita. Pravila dramatične scene, pa je diskvalifikovali: Šok i neverica zbog pevačice koju je publika zavolela

Blic pre 0 minuta
(Upravo na Blic TV) "Nas dvoje se nismo 'mirisali', ne dao bog da budemo par u seriji" Jelena Gavrilović i Danijel Korša u…

(Upravo na Blic TV) "Nas dvoje se nismo 'mirisali', ne dao bog da budemo par u seriji" Jelena Gavrilović i Danijel Korša u emisiji "Show Stoperka" na Blic TV

Blic pre 10 minuta
Ikona na grobu Svetog Nikole u Italiji je poklon srpskog vladara! Nemanjići predstavljeni uz sveca, ceo prostor bio prekriven…

Ikona na grobu Svetog Nikole u Italiji je poklon srpskog vladara! Nemanjići predstavljeni uz sveca, ceo prostor bio prekriven srebrom kralja Milutina

Kurir pre 10 minuta
SAD na nogama zbog nepotpuno objavljenih dokaza o Epstajnu: "Političke ličnosti se štite"

SAD na nogama zbog nepotpuno objavljenih dokaza o Epstajnu: "Političke ličnosti se štite"

B92 pre 10 minuta
Preživeli sve životne udarce ali se i dalje drže zajedno: Ovo su najduži brakovi na estradi, neki traju skoro pola veka

Preživeli sve životne udarce ali se i dalje drže zajedno: Ovo su najduži brakovi na estradi, neki traju skoro pola veka

Kurir pre 0 minuta