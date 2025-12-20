Jovana Jeremić pozdravila svekrvu: Tigar reagovao na pitanje o mami: "Nije joj bilo lako"
Blic pre 2 sata
Izrazila je divljenje prema kvalitetima koje je Miloš nasledio od svog oca.
Jovana je napomenula da sada pažljivo bira koje detalje svog ljubavnog života deli sa publikom. Voditeljka Jovana Jeremić u programu uživo ugostila je svog dečka boksera Miloša Stojanovića Tigra, a u jednom momentu je pozdravila i svoju svekrvu. Naime, Jovana Jeremić je sa Milošem Stojanovićem Tigrom pričala o njegovom životu, a između ostalog i o smrti oca Miodraga Stojanovića Gidre. Jovana je upitala Tigra kako se njegova majka izborila sa teškim životnim