Srbi evakuisani sa žičare! Otkriveno ko je poginuo na Durmitoru: Višesatna drama na opasnoj stazi okončana, otkriveno šta se desilo

Blic pre 41 minuta
Srbi evakuisani sa žičare! Otkriveno ko je poginuo na Durmitoru: Višesatna drama na opasnoj stazi okončana, otkriveno šta se…

Žena povređena u incidentu je prebačena u bolnicu zbog preloma noge Nakon uviđaja na mestu tragedije, žičara je ponovo puštena u rad Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspešno su evakuisani.

U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore. Oni su ostali zarobljeni nakon što je žičara 2 bila isključena posle kvara i tragedije u kojoj je poginuo nemački državljanin, a njegova supruga povređena. Žena je u nesreći zadobila prelom noge i prebačena je u bolnicu. Na mestu tragedije obavljen je uviđaj, a potom je doneta odluka da se žičara pokrene. Teška nesreća na žičari na Durmitoru dogodila se posle 13 časova, kada je,
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

RTS pre 16 minuta
Nesreća na žičari na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna povređena

Nesreća na žičari na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna povređena

RTV pre 1 sat
Uspešno završena evakuacija na Durmitoru: Među zaglavljenima bio i državljanin Srbije

Uspešno završena evakuacija na Durmitoru: Među zaglavljenima bio i državljanin Srbije

Nova pre 46 minuta
Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

N1 Info pre 1 sat
Stravičan sudar u našem komšiluku: trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u…

Stravičan sudar u našem komšiluku: trudnica (27) na mestu poginula, suprug izdahnuo u bolnici! Vozač koji je izazvao nesreću u svesnom stanju

Kurir pre 31 minuta
Turisti ispali iz korpe na ski-liftu u Crnoj Gori: Jedna osoba poginula, troje satima bilo zaglavljeno

Turisti ispali iz korpe na ski-liftu u Crnoj Gori: Jedna osoba poginula, troje satima bilo zaglavljeno

Newsmax Balkans pre 41 minuta
Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

Novi magazin pre 31 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraNemačka

Balkan, najnovije vesti »

Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

Nesreća na žičari na Durmitoru – jedna osoba poginula, jedna teško povređena

RTS pre 16 minuta
Nesreća na žičari na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna povređena

Nesreća na žičari na Durmitoru: Jedna osoba poginula, jedna povređena

RTV pre 1 sat
Haos u Albaniji: Protesti protiv Rame, došlo do sukoba sa policijom VIDEO

Haos u Albaniji: Protesti protiv Rame, došlo do sukoba sa policijom VIDEO

Nova pre 1 sat
Uspešno završena evakuacija na Durmitoru: Među zaglavljenima bio i državljanin Srbije

Uspešno završena evakuacija na Durmitoru: Među zaglavljenima bio i državljanin Srbije

Nova pre 46 minuta
Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

Troje stranaca i dalje zarobljeno na žičari na Savinom kuku, spasici ne mogu da dođu do njih

N1 Info pre 1 sat