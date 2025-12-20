Srbi evakuisani sa žičare! Otkriveno ko je poginuo na Durmitoru: Višesatna drama na opasnoj stazi okončana, otkriveno šta se desilo

Žena povređena u incidentu je prebačena u bolnicu zbog preloma noge Nakon uviđaja na mestu tragedije, žičara je ponovo puštena u rad Troje ljudi koji su ostali zaglavljeni u korpama na ski liftu na Savinom Kuku uspešno su evakuisani.

U pitanju su državljani Srbije i Nemačke, kao i jedan državljanin Crne Gore. Oni su ostali zarobljeni nakon što je žičara 2 bila isključena posle kvara i tragedije u kojoj je poginuo nemački državljanin, a njegova supruga povređena. Žena je u nesreći zadobila prelom noge i prebačena je u bolnicu. Na mestu tragedije obavljen je uviđaj, a potom je doneta odluka da se žičara pokrene. Teška nesreća na žičari na Durmitoru dogodila se posle 13 časova, kada je,