Zbor građana Inđije poziva na protest podrške studentima Novog Pazara

Zbor građana Inđije pozvao je građane da se u nedelju, 21. decembra 2025. godine, u 18 časova okupe na Trgu slobode u Inđiji, kako bi pružili podršku studentima i profesorima Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Kako je saopštio Zbor građana Inđije, skup u Inđiji organizuje se povodom najavljenog velikog studentskog protesta u Novom Pazaru, koji je, prema njihovim navodima, odgovor na poteze rektorke Univerziteta Zane Dolićanin. U saopštenju se navodi da su tim potezima pojedini profesori ostali bez posla jer, kako tvrde, nisu „poslušnici režima“, dok su studenti ostavljeni bez statusa studenta. Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru najavili su veliki protest za