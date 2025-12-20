Zbor građana Inđije poziva na protest podrške studentima Novog Pazara

In medija pre 4 sati
Zbor građana Inđije poziva na protest podrške studentima Novog Pazara

Zbor građana Inđije pozvao je građane da se u nedelju, 21. decembra 2025. godine, u 18 časova okupe na Trgu slobode u Inđiji, kako bi pružili podršku studentima i profesorima Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

Kako je saopštio Zbor građana Inđije, skup u Inđiji organizuje se povodom najavljenog velikog studentskog protesta u Novom Pazaru, koji je, prema njihovim navodima, odgovor na poteze rektorke Univerziteta Zane Dolićanin. U saopštenju se navodi da su tim potezima pojedini profesori ostali bez posla jer, kako tvrde, nisu „poslušnici režima“, dok su studenti ostavljeni bez statusa studenta. Studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru najavili su veliki protest za
„Nameštamo dušeke na fakultetu, uprava je isključila grejanje“: Pričali smo sa studentima iz Novog Pazara pred veliki protest, kolege iz cele Srbije već su stigle

Studenti iz cele Srbije brane univerzitet u Novom Pazaru; Muftija sandžački: "To je pitanje budućnosti"

Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?

Nedelja, 21. decembar – Studenti su pozvali na protest u Novom Pazaru, podržimo ih u ovoj borbi! Protest u Novom Pazaru

Studenti FTN pozivaju Čačane da u koloni automobilima krenu na protest u Novi Pazar

Novi Pazar: Zborovi i studenti ostali bez pomoći od institucija, sami obezbeđuju smeštaj za goste protesta

Protest u Novom Pazaru: Univerzitet jede svoje studente

