Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?

Vreme pre 6 sati
Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?

Veliki protest u Novom Pazaru zakazan je u nedelju, 21. decembra. Šta treba da iznedri?

Studenti iz Novog Pazara u poslednjim su pripremama pred protest (nedelja, 21. decembar) koji su nazvali dramatično – „Ili oni ili mi“. Dramatična je i situacija, kaže Emina Spahić, studentkinja Državnog univerziteta (DUNP). Veruje da je taj protest poslednja šansa da se pokaže da se pitanje DUNP-a tiče cele Srbije. Zahtev je jednostavan – uvođenje prinudne uprave na univerzitetu. „DUNP je samo test“, priča Spahić za DW. „Ukoliko im uspe gašenje Univerziteta ili da
