DW: Univerzitet jede svoje studente - "DUNP je samo test"

N1 Info pre 2 sata  |  Dojče vele
DW: Univerzitet jede svoje studente - "DUNP je samo test"

Državni univerzitet u Novom Pazaru gubi profesore, akreditacije i studente.

Oni koji su ostali, kažu – sistematski se uništava, kao test za celu Srbiju. Veliki protest zakazan je za nedelju. Studenti iz Novog Pazara u poslednjim su pripremama pred protest (nedelja, 21. decembar) koji su nazvali dramatično – „Ili oni ili mi". Dramatična je i situacija, kaže Emina Spahić, studentkinja Državnog univerziteta (DUNP). Veruje da je taj protest poslednja šansa da se pokaže da se pitanje DUNP-a tiče cele Srbije. Zahtev je jednostavan – uvođenje
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Građani pristižu u Novi Pazar, uoči velikog studentskog protesta: Oglasio se i muftija

Građani pristižu u Novi Pazar, uoči velikog studentskog protesta: Oglasio se i muftija

Nova pre 2 sata
Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

N1 Info pre 3 sata
„Nameštamo dušeke na fakultetu, uprava je isključila grejanje“: Pričali smo sa studentima iz Novog Pazara pred veliki protest…

„Nameštamo dušeke na fakultetu, uprava je isključila grejanje“: Pričali smo sa studentima iz Novog Pazara pred veliki protest, kolege iz cele Srbije već su stigle

Nova pre 5 sati
Studenti iz cele Srbije brane univerzitet u Novom Pazaru; Muftija sandžački: "To je pitanje budućnosti"

Studenti iz cele Srbije brane univerzitet u Novom Pazaru; Muftija sandžački: "To je pitanje budućnosti"

Radio 021 pre 7 sati
Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?

Kako se sprema protest u Novom Pazaru u nedelju?

Vreme pre 8 sati
Zbor građana Inđije poziva na protest podrške studentima Novog Pazara

Zbor građana Inđije poziva na protest podrške studentima Novog Pazara

In medija pre 8 sati
Nedelja, 21. decembar – Studenti su pozvali na protest u Novom Pazaru, podržimo ih u ovoj borbi! Protest u Novom Pazaru

Nedelja, 21. decembar – Studenti su pozvali na protest u Novom Pazaru, podržimo ih u ovoj borbi! Protest u Novom Pazaru

Volim Zrenjanin pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi Pazar

Društvo, najnovije vesti »

Studija pokazala: Verovanje u Deda Mraza ne čini decu boljom

Studija pokazala: Verovanje u Deda Mraza ne čini decu boljom

Danas pre 36 minuta
Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Tokom noći magla u većem delu Srbije: Smanjena vidljivost i do 100 metara

Danas pre 1 minut
Ova 2 datuma su ključna. Na ulazak u zemlje EU čekali i po 10 sati, a od sledeće nedelje počinje novi pakao na granicama i…

Ova 2 datuma su ključna. Na ulazak u zemlje EU čekali i po 10 sati, a od sledeće nedelje počinje novi pakao na granicama i putevima u Srbiji

Blic pre 2 sata
Slučaj snimka Milera i Lučića pojačava ofanzivu na TOK: Poslednji udarac zadalo drugo tužilaštvo

Slučaj snimka Milera i Lučića pojačava ofanzivu na TOK: Poslednji udarac zadalo drugo tužilaštvo

Danas pre 2 sata
Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

Građani stižu u Novi Pazar, gužva na ulazu u grad

Danas pre 2 sata