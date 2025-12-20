Odmerili devojčicu (14) zajedno, Džefri mu šapnuo: "Ova je dobra, zar ne?" Novoobjavljeni Epstajnovi dokumenti otkrili šokantne detalje! (foto)

Kurir pre 8 minuta  |  BBC/Preneo: V.M.)
Odmerili devojčicu (14) zajedno, Džefri mu šapnuo: "Ova je dobra, zar ne?" Novoobjavljeni Epstajnovi dokumenti otkrili…

Spisi, koji sadrže fotografije, video zapise i istražne materijale, objavljeni su nakon što je Kongres doneo zakon kojim se nalaže njihova potpuna objava, piše BBC.

U prvoj turi dokumenata pojavila su se brojna poznata imena, uključujući bivšeg američkog predsednika Bila Klintona, britanskog princa Endrua, muzičari Mik Džeger i Majkl Džekson. Iako su objavljene hiljade stranica, mnogi dokumenti, uključujući policijske izjave i izveštaji iz istrage ili su dosta izmenjeni ili su skroz potpuno tajni. Zvaničnici smeju da izmene materijale radi zaštite identiteta žrtava ili aktivnih istraga, ali zakon nalaže da takve redakcije
