Gradonačelnik Novog Sada: Zapaljen praznični vozić na Trgu slobode

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin naveo je danas da je došlo do uništavanja prazničnog vozića na Trgu slobode i najoštrije osudio paljenje tog rekvizita u kome se novosadska deca igraju.

Kako je naglasio, ovo nije slučajan incident, već direktna posledica kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti. A post shared by Žarko Mićin (@zarkomicin) Mićin je uz objavljene fotografije na Instagramu podsetio da su nedavno stavljane rešetke na dečji vozić, a sada se, kako je rekao, dogodilo i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju. "Ovakvi postupci