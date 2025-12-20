Gradonačelnik Novog Sada: Zapaljen praznični vozić na Trgu slobode

N1 Info pre 1 sat  |  Tanjug
Gradonačelnik Novog Sada: Zapaljen praznični vozić na Trgu slobode

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin naveo je danas da je došlo do uništavanja prazničnog vozića na Trgu slobode i najoštrije osudio paljenje tog rekvizita u kome se novosadska deca igraju.

Kako je naglasio, ovo nije slučajan incident, već direktna posledica kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti. A post shared by Žarko Mićin (@zarkomicin) Mićin je uz objavljene fotografije na Instagramu podsetio da su nedavno stavljane rešetke na dečji vozić, a sada se, kako je rekao, dogodilo i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju. "Ovakvi postupci
Ključne reči

Novi SadŽarko Mićin

