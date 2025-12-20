Zapaljen novogodišnji vozić ispred Gradske kuće, Mićin: Ovo nije slučajan incident

NIN pre 30 minuta  |  Beta
Zapaljen novogodišnji vozić ispred Gradske kuće, Mićin: Ovo nije slučajan incident

Deo lokomotive novogodišnjeg vozića - ukrasa, koji je nedavno postavljen ispred novosadske Gradske kuće, izgoreo je nakon što je noćas zapaljen.

Taj ukras postavljen je početkom decembra, u okviru manifestacije "Novosadski Zimzelend", i odmah izazvao brojne negativne reakcije javnosti, "zbog asocijacije na pad nadstrešnice na železničkoj stanici u kojem je poginulo 16, a teško povređena jedna osoba". Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin osudio je paljenje u objavi na Instagramu ističući da u pitanju nije slučajan incident. "Ovo nije slučajan incident, već direktna posledica kontinuirane negativne kampanje
