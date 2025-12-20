Zapaljen praznični vozić na Trgu slobode, reagovao gradonačelnik Novog Sada

Sputnik pre 1 sat
Zapaljen praznični vozić na Trgu slobode, reagovao gradonačelnik Novog Sada

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin izjavio je da je došlo do uništavanja prazničnog vozića na Trgu slobode i najoštrije osudio paljenje tog dekorativnog rekvizita u kome se novosadska deca igraju, navodeći da je to neprihvatljivo i sramotno za Novi Sad.

''To se dogodilo jutros sa oko pet časova. Jedno lice je prišlo i ubacilo neku zapaljivu materiju u vozić koji je postavljen kao dekoracija ispred Gradske kuće. Nažalost, ja sam više puta skretao pažnju na to da retorika pojedinaca i pojedinih medija vodi ka ovakvim stvarima'', rekao je on. Mićin je ocenio i da je to posledica konstantne kampanje mržnje, navodeći da je negativna kampanja od strane pojedinaca i pojedinih medija prema tom voziću krenula od
