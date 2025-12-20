Zapaljen vozić na Trgu slobode, oglasio se gradonačelnk Novog Sada: „Prvo su stavljali rešetke, a sad uništili ovaj divni ukras“

Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin naveo je da je došlo do uništavanja prazničnog vozića na Trgu slobode i najoštrije osudio paljenje tog rekvizita u kome se novosadska deca igraju.

Žarko Mićin, uz objavljene fotografije na Instagramu, naveo je da nije reč o slučajnom incidentu već je direktna posledica, kaže, kontinuirane negativne kampanje koju sprovode neodgovorni pojedinci i stranke, sa ciljem stvaranja atmosfere podela i netrpeljivosti. Podsetio je, takođe, da su nedavno stavljane rešetke na dečji vozić, a sada se, rekao je, dogodilo i uništavanje ovog divnog ukrasa kojem se deca raduju. „Ovakvi postupci predstavljaju direktan atak na