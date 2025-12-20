Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Nova pre 45 minuta  |  Autor: Fonet
Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Narodna banka Srbije demantovala je danas pisanje pojedinih medija da su banke u Srbiji uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra.

Centralna banka poručila je da je to informaciju proverila sa svim poslovnim bankama koje posluju u Srbiji i da ne postoje navedena ograničenja. „Tekst je potpuno izmišljen, baziran na dezinformacijama i navodnim izjavama ljudi koji niti su imenovani, niti su ukazali o kojoj banci bi se radilo, jer takve navode ne mogu potkprepiti činjenicama“, navodi se u saopštenju NBS, povodom teksta objavljenog na portalu Vremena. „Ovakav tekst služi isključivo stvaranju
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Srbijom kruži priča da banke dozvoljavaju podizanje najviše 100 evra: Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Srbijom kruži priča da banke dozvoljavaju podizanje najviše 100 evra: Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Kurir pre 1 sat
NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

Vesti online pre 3 sata
NBS demantuje pisanje „Vremena“ da su banke uvele limit za kupovinu evra

NBS demantuje pisanje „Vremena“ da su banke uvele limit za kupovinu evra

Vreme pre 3 sata
NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

Newsmax Balkans pre 3 sata
NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

Danas pre 4 sati
NBS: Banke u Srbiji nisu uvele limit za zamenu evra

NBS: Banke u Srbiji nisu uvele limit za zamenu evra

Moj Novi Sad pre 4 sati
Hitno saopštenje NBS: Evo zbog čega su reagovali

Hitno saopštenje NBS: Evo zbog čega su reagovali

Alo pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbije

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask oborio sopstveni rekord: Sada vredi 749 milijardi dolara

Ilon Mask oborio sopstveni rekord: Sada vredi 749 milijardi dolara

Danas pre 20 minuta
RZS: Zabeležen rast izvoza u sektoru rudarstva zahvaljujući rudi metala

RZS: Zabeležen rast izvoza u sektoru rudarstva zahvaljujući rudi metala

Euronews pre 19 minuta
Ništa od borbenog aviona FCAS?

Ništa od borbenog aviona FCAS?

B92 pre 15 minuta
Javno tužilaštvo: Hajneken nezakonito prodavao milione limenki piva

Javno tužilaštvo: Hajneken nezakonito prodavao milione limenki piva

Politika pre 15 minuta
Ilon Mask ponovo obara rekorde, sudska odluka mu dodala još 150 milijardi

Ilon Mask ponovo obara rekorde, sudska odluka mu dodala još 150 milijardi

RTS pre 59 minuta