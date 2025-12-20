Srbijom kruži priča da banke dozvoljavaju podizanje najviše 100 evra: Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Reakcija NBS usledila je nakon teksta objavljenog na portalu „Vreme“, u kojem se tvrdi da su banke navodno uvele limite prilikom zamene deviza.

Centralna banka ističe da nijedna poslovna banka u Srbiji nije uvela takvu meru. Kako navode iz NBS, sporni tekst je zasnovan na dezinformacijama i neimenovanim izvorima, bez konkretnih podataka o tome o kojoj banci je reč, što, kako se ocenjuje, ukazuje da se iznete tvrdnje ne mogu potkrepiti činjenicama. Iz Narodne banke Srbije upozoravaju da ovakvi navodi mogu da doprinesu stvaranju iskrivljene slike u javnosti i da podstaknu neopravdanu paniku među građanima,