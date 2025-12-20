Srbijom kruži priča da banke dozvoljavaju podizanje najviše 100 evra: Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Kurir pre 1 sat
Srbijom kruži priča da banke dozvoljavaju podizanje najviše 100 evra: Hitno se oglasila Narodna banka Srbije

Reakcija NBS usledila je nakon teksta objavljenog na portalu „Vreme“, u kojem se tvrdi da su banke navodno uvele limite prilikom zamene deviza.

Centralna banka ističe da nijedna poslovna banka u Srbiji nije uvela takvu meru. Kako navode iz NBS, sporni tekst je zasnovan na dezinformacijama i neimenovanim izvorima, bez konkretnih podataka o tome o kojoj banci je reč, što, kako se ocenjuje, ukazuje da se iznete tvrdnje ne mogu potkrepiti činjenicama. Iz Narodne banke Srbije upozoravaju da ovakvi navodi mogu da doprinesu stvaranju iskrivljene slike u javnosti i da podstaknu neopravdanu paniku među građanima,
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

NBS demantuje pisanje „Vremena“ da su banke uvele limit za kupovinu evra

NBS demantuje pisanje „Vremena“ da su banke uvele limit za kupovinu evra

Vreme pre 21 minuta
Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Narodna banka Srbija: Ne postoji ograničenje za menjanje samo 100 evra

Nova pre 1 sat
NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

Newsmax Balkans pre 41 minuta
NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

NBS: Banke nisu uvele limit da se može promeniti samo do 100 evra

Danas pre 1 sat
NBS: Banke u Srbiji nisu uvele limit za zamenu evra

NBS: Banke u Srbiji nisu uvele limit za zamenu evra

Moj Novi Sad pre 1 sat
Hitno saopštenje NBS: Evo zbog čega su reagovali

Hitno saopštenje NBS: Evo zbog čega su reagovali

Alo pre 2 sata
NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

Sputnik pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijedevize

Ekonomija, najnovije vesti »

NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

NBS: Nijedna banka u Srbiji nije uvela limit za zamenu evra

Vesti online pre 1 minut
Vučiću, preuzimaj NIS. Rusi samo odugovlače, a Srbija ne sme da rizikuje sekundarne sankcije i blokadu isplate penzija i…

Vučiću, preuzimaj NIS. Rusi samo odugovlače, a Srbija ne sme da rizikuje sekundarne sankcije i blokadu isplate penzija i drugih državnih davanja

Blic pre 11 minuta
Hipnagogija: Stanje između sna i jave koje može da podstakne kreativnost

Hipnagogija: Stanje između sna i jave koje može da podstakne kreativnost

BBC News pre 1 sat
Bivša ministarka energetike: Ako je neko urušio sporazum o NIS-u, to je Rusija

Bivša ministarka energetike: Ako je neko urušio sporazum o NIS-u, to je Rusija

Radio 021 pre 26 minuta
Narodni pokret Srbije: Pravni tim nudi pomoć i podršku građanima Bora i radnicima Ziđina

Narodni pokret Srbije: Pravni tim nudi pomoć i podršku građanima Bora i radnicima Ziđina

Glas Zaječara pre 1 sat