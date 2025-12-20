Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Pakistanski sud osudio je danas bivšeg premijera Imrana Kana i njegovu suprugu na 17 godina zatvora nakon što su okrivljeni za zadržavanje i prodaju državnih poklona, saopštili su zvaničnici i njegova stranka.

Kan i njegov supruga su se izjasnili da nisu krivi kada je protiv njih prošle godine podignuta optužnica. Oni su optuženi da su prodavali poklone, uključujući nakit od vlade Saudijske Arabije, po cenama značajno nižim od njihove tržišne vrednosti dok je on bio na funkciji. Tužioci su rekli da su Kan i njegova supruga prijavili vrednost poklona na nešto više od 10.000 dolara, a da oni zapravo vrede oko 285.000 dolara, što im je omogućilo da kupe predmete po