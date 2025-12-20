Bivši premijer Pakistana i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog prisvajanja državnih poklona

Nedeljnik pre 2 sata
Bivši premijer Pakistana i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog prisvajanja državnih poklona

Pakistanski sud osudio je danas bivšeg premijera Imrana Kana i njegovu suprugu na 17 godina zatvora nakon što su okrivljeni za zadržavanje i prodaju državnih poklona, saopštili su državni zvaničnici i njegova stranka.

Kan i njegov supruga su se izjasnili da nisu krivi kada je protiv njih prošle godine podignuta optužnica. Bivši premijer kupovao državne poklone po desetostruko nižoj ceni Kan i njegova supruga su optuženi da su prodavali poklone, uključujući nakit od vlade Saudijske Arabije, po cenama značajno nižim od njihove tržišne vrednosti dok je on bio na funkciji. Tužioci su rekli da su Kan i njegova supruga prijavili vrednost poklona na nešto više od 10.000 dolara, a da
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Osuđen bivši pakistanski premijer i njegova žena: čeka ih 17 godina robije

Osuđen bivši pakistanski premijer i njegova žena: čeka ih 17 godina robije

Kurir pre 12 minuta
Osuđen bivši pakistanski premijer: Nezapamćen slučaj - dobili satove, pa ih kupili od države po nižoj cene

Osuđen bivši pakistanski premijer: Nezapamćen slučaj - dobili satove, pa ih kupili od države po nižoj cene

B92 pre 1 sat
Presuda suda u Pakistanu: bivši premijer Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora

Presuda suda u Pakistanu: bivši premijer Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora

Danas pre 2 sata
Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Nova pre 2 sata
Bivši pakistanski premijer Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora

Bivši pakistanski premijer Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora

NIN pre 2 sata
Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Novi magazin pre 2 sata
Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Pakistan: Imran Kan i njegova supruga osuđeni na 17 godina zatvora zbog zadržavanja državnih poklona

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

PakistanDolar

Svet, najnovije vesti »

Velika Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Velika Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

N1 Info pre 32 minuta
Velika Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Velika Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Beta pre 22 minuta
Ruski mediji: Banke u Srbiji i Jermeniji počele da blokiraju račune i transfere ruskih državljana nakon odluke EU

Ruski mediji: Banke u Srbiji i Jermeniji počele da blokiraju račune i transfere ruskih državljana nakon odluke EU

Danas pre 42 minuta
Posledica Starmerove politike: Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Posledica Starmerove politike: Britanija smanjila sredstva za suzbijanje ruskog uticaja na Zapadnom Balkanu

Danas pre 12 minuta
Sve manje para iz Britanije za suzbijanje uticaja Moskve na Balkanu

Sve manje para iz Britanije za suzbijanje uticaja Moskve na Balkanu

Vesti online pre 12 minuta