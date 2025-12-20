Novi dokumenti o Epstinu objavljeni uz cenzuru izazivaju negodovanje

Politika pre 1 sat
Novi dokumenti o Epstinu objavljeni uz cenzuru izazivaju negodovanje

Novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv pokojnog seksualnog prestupnika

Ministarstvo pravde SAD objavilo je hiljade novih dokumenata povezanih sa slučajem Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika. Međutim, najmanje 550 stranica u tim dokumentima je potpuno zacrnjeno, što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Prema navodima tog medija, novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv pokojnog seksualnog prestupnika. Ipak,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Klinton u haljini i štiklama, Tramp klima glavom na sliku devojčice (14): Objavljeno na hiljade stranica dosijea pedofila…

Klinton u haljini i štiklama, Tramp klima glavom na sliku devojčice (14): Objavljeno na hiljade stranica dosijea pedofila Epstajna, mnoge zacrnjene, ali se jezivo klupko ipak odmotava

Blic pre 33 minuta
Objavljene hiljade novih dokumenata o Epstinu: Na fotografijama Bil Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger... (FOTO)

Objavljene hiljade novih dokumenata o Epstinu: Na fotografijama Bil Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger... (FOTO)

Euronews pre 32 minuta
Objavljene hiljade novih dokumenata o Epstinu: Pominju se Klinton, Majkl Džekson... (FOTO)

Objavljene hiljade novih dokumenata o Epstinu: Pominju se Klinton, Majkl Džekson... (FOTO)

N1 Info pre 33 minuta
FOTO: Objavljeno na hiljade dokumenata o Epstinu, na fotografijama Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger...

FOTO: Objavljeno na hiljade dokumenata o Epstinu, na fotografijama Klinton, Majkl Džekson, Mik Džeger...

Radio 021 pre 13 minuta
Odmerili devojčicu (14) zajedno, Džefri mu šapnuo: "Ova je dobra, zar ne?" Novoobjavljeni Epstajnovi dokumenti otkrili…

Odmerili devojčicu (14) zajedno, Džefri mu šapnuo: "Ova je dobra, zar ne?" Novoobjavljeni Epstajnovi dokumenti otkrili šokantne detalje! (foto)

Kurir pre 1 sat
Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu, veći deo cenzurisan

Američke vlasti objavile hiljade dokumenata o Džefriju Epstinu, veći deo cenzurisan

Sputnik pre 1 sat
Objavljene fotografije bila klintona i majkla džeksona: Isplivalo hiljade novih dokumenata o Epstinu, najmanje 550 stranica…

Objavljene fotografije bila klintona i majkla džeksona: Isplivalo hiljade novih dokumenata o Epstinu, najmanje 550 stranica zacrnjeno (foto)

Večernje novosti pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo pravde

Svet, najnovije vesti »

"N1 i Nova poznati po uredničkoj nezavisnosti": EU Political Report se izvinio Šolaku i povukao lažne tekstove o ruskom uticaju…

"N1 i Nova poznati po uredničkoj nezavisnosti": EU Political Report se izvinio Šolaku i povukao lažne tekstove o ruskom uticaju

N1 Info pre 8 minuta
SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

SAD napale Siriju nakon udara na američke vojnike za koji Tramp krivi ISIS

N1 Info pre 7 minuta
Ko su „gubitaši“, a koja niška javna preduzeća posluju pozitivno: Gubitak Gradske stambene agencije preko 80.000 evra

Ko su „gubitaši“, a koja niška javna preduzeća posluju pozitivno: Gubitak Gradske stambene agencije preko 80.000 evra

Južne vesti pre 3 minuta
„Udar oko sokolovo“: SAD izvele intenzivni udar na ciljeve DAEŠ-a u Siriji

„Udar oko sokolovo“: SAD izvele intenzivni udar na ciljeve DAEŠ-a u Siriji

Vesti online pre 8 minuta
Širenje gladi u Gazi je trenutno sprečeno, ali situacija je kritična

Širenje gladi u Gazi je trenutno sprečeno, ali situacija je kritična

NIN pre 3 minuta