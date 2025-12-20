Novi dokumenti o Epstinu objavljeni uz cenzuru izazivaju negodovanje

Novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv pokojnog seksualnog prestupnika

Ministarstvo pravde SAD objavilo je hiljade novih dokumenata povezanih sa slučajem Džefrija Epstina, osuđenog seksualnog prestupnika. Međutim, najmanje 550 stranica u tim dokumentima je potpuno zacrnjeno, što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Prema navodima tog medija, novoobjavljeni dokumenti sadrže fotografije osoba iz Epstinovog okruženja, snimke iz njegovih rezidencija i istražne zapise sa detaljima o optužbama protiv pokojnog seksualnog prestupnika. Ipak,