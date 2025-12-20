"Studenti", "Studenti koji hoće da uče" i "Ćaci": Izabrane reč, lažireč i nova reč godine

Radio 021 pre 29 minuta  |  FoNet
"Studenti", "Studenti koji hoće da uče" i "Ćaci": Izabrane reč, lažireč i nova reč godine

Filološko društvo "Reči" saopštilo je da je žiri tog društva za reč godine proglasio reč "studenti", za lažireč "studenti koji hoće da uče", a za novu reč godine "ćaci".

Društvo je treći put organizovalo izbor srpskih reči 2025. godine, u tri kategorije: reč godine, lažireč godine i nova reč godine. U kategoriji reč godine u užem izboru bile su reči "ćaci" i "studenti". U kategoriji nova reč - to su bile "ćaci" i ćacilend", a u uži izbor za lažireč ušle su "studenti koji hoće da uče" i "obojena revolucija".
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Proglašena reč godine Filološkog društva "Reči"

Proglašena reč godine Filološkog društva "Reči"

N1 Info pre 4 minuta
„Studenti“ su proglašeni za reč godine, a evo ko je još bio u užem izboru

„Studenti“ su proglašeni za reč godine, a evo ko je još bio u užem izboru

Nova pre 4 minuta
Izabrana reč godine – studenti: A koja je nova reč godine?

Izabrana reč godine – studenti: A koja je nova reč godine?

Danas pre 49 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Izbori

Društvo, najnovije vesti »

Zagađenje vazduha u Srbiji: kritične vrednosti u Zaječaru, Čačku i Negotinu

Zagađenje vazduha u Srbiji: kritične vrednosti u Zaječaru, Čačku i Negotinu

Naslovi.ai pre 15 minuta
Bez svečanog dočeka Nove godine na trgu u Čačku

Bez svečanog dočeka Nove godine na trgu u Čačku

N1 Info pre 9 minuta
Proglašena reč godine Filološkog društva "Reči"

Proglašena reč godine Filološkog društva "Reči"

N1 Info pre 4 minuta
Todorović: Sledećeg vikenda očekuju se manje snežne padavine, tipična zima pred nama

Todorović: Sledećeg vikenda očekuju se manje snežne padavine, tipična zima pred nama

RTV pre 14 minuta
Ko su gosti Utiska nedelje?

Ko su gosti Utiska nedelje?

Danas pre 19 minuta