"Studenti", "Studenti koji hoće da uče" i "Ćaci": Izabrane reč, lažireč i nova reč godine

Filološko društvo "Reči" saopštilo je da je žiri tog društva za reč godine proglasio reč "studenti", za lažireč "studenti koji hoće da uče", a za novu reč godine "ćaci".

Društvo je treći put organizovalo izbor srpskih reči 2025. godine, u tri kategorije: reč godine, lažireč godine i nova reč godine. U kategoriji reč godine u užem izboru bile su reči "ćaci" i "studenti". U kategoriji nova reč - to su bile "ćaci" i ćacilend", a u uži izbor za lažireč ušle su "studenti koji hoće da uče" i "obojena revolucija".