„Studenti“ su reč godine, „studenti koji hoće da uče“ – lažireč

Vreme pre 55 minuta
Filološko društvo „Reči“ saopštilo je da je žiri tog društva za reč godine proglasio reč „studenti"“, za lažireč „studenti koji hoće da uče“, a za novu reč godine „ćaci“

U kategoriji reč godine u užem izboru bile su reči „ćaci“ i „studenti“, u kategoriji nova reč – „ćaci“ i „ćacilend“, a u uži izbor za lažireč „studenti koji hoće da uče“ i „obojena revolucija“. Šta su reč godine, lažireč i nova reč godine? Reč godine prema konkursu označava najznačajniju ili najreprezentativniju reč koja je obeležila tekuću godinu i odražava značajne događaje, trendove, kulturne tendencije ili promene u društvu tokom te godine. Nova reč godine je
RTS pre 11 minuta
Glas Zaječara pre 36 minuta
Nedeljnik pre 56 minuta
N1 Info pre 1 sat
Beta pre 1 sat
Radio 021 pre 2 sata
Bujanovačke pre 1 sat
RTV Novi Pazar pre 5 minuta
Blic pre 11 minuta
Blic pre 11 minuta
Moj Novi Sad pre 6 minuta
Sputnik pre 11 minuta