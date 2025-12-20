Amerikanci upali na još jedan tanker kraj Venezuele

SEEbiz pre 1 sat
Amerikanci upali na još jedan tanker kraj Venezuele

CARACAS - SAD je zaplijenio još jedan sankcionirani brod u međunarodnim vodama kod obale Venezuele, javlja BBC.

Ovo je drugi put ovog mjeseca da su SAD zaplijenile brod uz obalu te zemlje. Potez dolazi nakon što je američki predsjednik Donald Trump u utorak rekao da naređuje "blokadu" sankcioniranih tankera za naftu koji ulaze i izlaze iz Venezuele. Venezuela još nije odgovorila na najnoviju zapljenu, ali je prethodno optužila Washington da pokušava opljačkati njezine naftne resurse. Operaciju je vodila američka obalna straža, slično operaciji ranije ovog mjeseca, izvještava
