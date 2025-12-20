Samo je smrt siguran posao: Ruske pogrebne kompanije beleže veliki rast profita zbog rata u Ukrajini

Telegraf pre 29 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Samo je smrt siguran posao: Ruske pogrebne kompanije beleže veliki rast profita zbog rata u Ukrajini

Pogrebne kompanije u Rusiji beleže nagli rast poslovanja i prihoda usled rata u Ukrajini, koji je prema zapadnim procenama, Rusiji doneo najveće gubitke još od Drugog svetskog rata, a cena izrade sanduka porasla je za 84 odsto, dok je iskopavanje grobova poskupelo za 51 odsto, piše Moscow Times.

Pet vodećih kompanija u ruskoj pogrebnoj industriji ostvarilo je tokom 2024. godine ukupnu dobit od 14,87 milijardi rubalja (oko 159 miliona evra), što je za 2,92 milijarde rubalja, odnosno 24 odsto više nego godinu dana ranije, piše moskovski portal. Najveća kompanija u tom sektoru, moskovsko Gradsko javno preduzeće "Ritual", povećalo je prihod za 22 odsto, na 5,5 milijardi rubalja. U Sankt Peterburgu, poslovno carstvo poznatog "pogrebnog kralja" Valerija Larkina,
