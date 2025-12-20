Bledi Partizan ponižen u Loznici: IMT-ov šamar crno-belima za kraj godine

Večernje novosti pre 13 minuta
Bledi Partizan ponižen u Loznici: IMT-ov šamar crno-belima za kraj godine

FUDBALERI IMT-a ugostili su Partizan u Loznici, a ni cene od 3000 dinara za ulaznicu nisu sprečile navijače crno-belih da podrže svoj klub. Ipak, nisu im mnogo toga pokazali Beograđani koji su poraženi 1:0 (0:0)

FOTO: FK Partizan Već od prvog minuta bilo je jasno da IMT neće da se brani i da ne nosi belu zastavicu. Aranđel Stojković je loše dodao loptu, a Bone, koji ju je presreo izašao je jedan na jedan sa Markom Miloševićem, a čuvar mreže gostiju odlično je reagovao. Samo dva minuta kasnije Novi pokušaj domaćina. U dobroj šansi našao se Vasilije Novičić, njegov pokušaj završio je pored gola. Nije Partizan ličio na sebe, delovalo je da ne mogu da povežu svoje redove, nisu
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Partizan sačuvao najgore za kraj: Borbeni IMT slavio u Loznici

Partizan sačuvao najgore za kraj: Borbeni IMT slavio u Loznici

Sport klub pre 13 minuta
IMT - Partizan uživo: Šok za crno-bele u Loznici!

IMT - Partizan uživo: Šok za crno-bele u Loznici!

Mondo pre 49 minuta
Tragikomični Stojaković i još smešniji Partizan! Crno-beli na Lagatoru prosuli prednost na kraju jesenjeg dela sezone! IMT…

Tragikomični Stojaković i još smešniji Partizan! Crno-beli na Lagatoru prosuli prednost na kraju jesenjeg dela sezone! IMT uzeo sva tri boda! (video)

Kurir pre 48 minuta
Spektakularan odbojkaški "večiti derbi" - Zvezda iz osmog pokušaja srušila Partizan!

Spektakularan odbojkaški "večiti derbi" - Zvezda iz osmog pokušaja srušila Partizan!

Sportske.net pre 1 sat
Zvezdi prijali magla i dim: Puna mreža na oproštaju – 4:0!

Zvezdi prijali magla i dim: Puna mreža na oproštaju – 4:0!

Sport klub pre 2 sata
Novi Pazar gostuje u Surdulici, Gaćinović: Da na pravi način završimo godinu

Novi Pazar gostuje u Surdulici, Gaćinović: Da na pravi način završimo godinu

Kurir pre 2 sata
POLUVREME - Jovan Milošević sa klupe gleda bezopasni Partizan, ''traktoristi'' bliži vođstvu!

POLUVREME - Jovan Milošević sa klupe gleda bezopasni Partizan, ''traktoristi'' bliži vođstvu!

Sportske.net pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Marko MiloševićFudbalPartizanGrobariZaječarIMTLoznicaFk Partizan

Sport, najnovije vesti »

(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

(VIDEO) Sve je „zakuvao“ Frenk Lampard: Gužva i jurnjava po terenu u Engleskoj

Danas pre 4 minuta
Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Izuzetno loše izdanje Partizana: IMT pobedio crno-bele u Loznici

Danas pre 44 minuta
Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Dejan Stanković je novi trener Crvene zvezde

Danas pre 1 sat
Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Dušan Lajović postavio Srbina na mesto glavnog trenera

Danas pre 2 sata
Dejan Stanković na korak do povratka u Zvezdu

Dejan Stanković na korak do povratka u Zvezdu

RTS pre 8 minuta