Prenos, Zvezda - Mladost: Crveno-beli žele pobedom da odu na pauzu

CRVENA zvezda neće biti jesenji šampion, pošto Partizan pred poslednje kolo prvog dela Superlige Srbije ima četiri boda više od večitog rivala. Ipak, crveno-beli pobedom žele da okončaju jesenji deo prvenstva. Na "Marakanu" ove subote dolazi lučanska Mladost. Tu utakmicu možete pratiti u prenosu uživo na portalu "Novosti".

FOTO: FK Crvena zvezda 24' Velika prilika za Mladost! Centaršut je upućen sa desne strane a Ljubomirac je ostao sam negde oko penala šutirao ali za malo prebacio gol. 19' Ponovo je pokušao Ivanić šutem sa 20ak metara da savlada golmana gostiju međutim Stamenković je bio siguran. 13' Ivanić je šutirao sa distance a neko je od odbrambenih igrača zakačio loptu i ona odlazi u korner. 10' Veliku šansu nisu sad iskoristili izabranici Vladana Milojevića. Duarte je